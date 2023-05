Im Final des ATP-1000-Turniers in Rom treffen Holger Rune (ATP 7) und Daniil Medwedew (ATP 3) aufeinander.

Rune und Medwedew in Rom im Final

ATP-Turnier in Rom

Legende: Spielt in Rom um seinen 5. Titel. Holger Rune. IMAGO / sportphoto24

Holger Rune bezwang im Halbfinal den Norweger Casper Ruud (ATP 4) 6:7 (2:7), 6:4, 6:2, nachdem er im zweiten Satz 2:4 hinten gelegen hatte. Für den dänischen Youngster, der im Viertelfinal Novak Djokovic ausgeschaltet hatte, ist es der dritte Finaleinzug auf Sand in diesem Jahr. In München holte er sich den Titel, in Monte-Carlo musste er sich dem Russen Andrej Rublew geschlagen geben.

Auch in Rom wird Rune einem Russen gegenüberstehen. Daniil Medwedew gewann seinen Halbfinal gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas (ATP 5) 7:5, 7:5. Diese Partie war wegen Regens lange unterbrochen worden.

Rune und Medwedew spielten bislang einmal gegeneinander, im vergangenen April auf Sand in Monte-Carlo, als der Däne 6:3, 6:4 siegte. Medwedew feierte zwar schon 19 Turniersiege auf der ATP-Tour, vier in diesem Jahr, ein Triumph auf Sand wäre für ihn allerdings eine Premiere. Rune sicherte sich auf dieser Unterlage schon zwei Titel.