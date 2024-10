Legende: Gab in der Qualifikation lediglich 4 Games ab Marc-Andrea Hüsler. Imago/Bildbyran

Gleich mit 6:0, 6:0 fegte Marc-Andrea Hüsler (ATP 156) in der Qualifikation des ATP-250-Turniers in Stockholm den Schweden Lucas Renard (ATP 1047) in gerade einmal 46 Minuten vom Platz. Auch in der finalen Quali-Runde benötigte der Linkshänder beim 6:2, 6:2 gegen Zsombor Piros (HUN/ATP 247) bloss 1:01 Stunden. Im Hauptfeld trifft der Zürcher am Montag auf Lorenzo Sonego (ITA/ATP 49), gegen den er das bislang einzige Duell letztes Jahr in Dubai in 2 Sätzen verloren hat.

Ebenfalls am Montag steht Dominic Stricker (ATP 322) im Einsatz. Der 22-jährige Berner profitierte nach seiner langwierigen Rückenverletzung von einem geschützten Ranking und trifft in der Startrunde auf Aleksandar Kovacevic (USA/ATP 76).

01:04 Video Archiv: Hüsler/Stricker holen im Davis Cup den entscheidenden Punkt Aus Sport-Clip vom 14.09.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 4 Sekunden.

Der mit einer Wildcard ausgestattete Stan Wawrinka (ATP 236) greift am Dienstag ins Geschehen ein und fordert den an Nummer 6 gesetzten Brandon Nakashima (USA/ATP 35). Die beiden bisherigen Duelle konnte der 39-jährige Romand vor 2 Jahren in Basel und letztes Jahr in Cincinnati jeweils in 3 Sätzen für sich entscheiden.