Legende: Spielt bald wieder auf seiner bevorzugten Unterlage Roger Federer. Freshfocus

Roger Federer (ATP 3) hat mit John Millman (ATP 56) noch eine Rechnung offen: An den US Open 2018 war es der Australier, der den «Maestro» in der Hitze von New York im Achtelfinal überraschend aus dem Turnier warf. Nun erhält Federer in Halle Gelegenheit zur Revanche.

Live-Hinweis SRF 2 überträgt sämtliche Partien Roger Federers in Halle live. Mit Ticker und Stream bleiben Sie auch in der Sport App auf dem Laufenden.

Am deutschen Rasenturnier strebt der 37-Jährige seinen insgesamt 10. Titel an. Letztes Jahr verpasste er diesen nach einer Finalniederlage gegen Borna Coric. Bei der Austragung 2019 ist auf dem Papier Alexander Zverev (ATP 5) sein grösster Herausforderer. Er startet gegen den Niederländer Robin Haase.

Ich bin frisch, ich bin ausgeruht, ich habe keine körperlichen Probleme.

Turnierdirektor Gerry Weber überreichte dem Publikumsliebling am Samstag zur Begrüssung eine Torte mit dem Schriftzug «Welcome Home». «Ich bin frisch, ich bin ausgeruht, ich habe keine körperlichen Probleme», gab Federer über seinen Fitnesszustand Auskunft.

Wawrinka gegen Evans

Stan Wawrinka (ATP 19), der nach dem Viertelfinal-Vorstoss an den French Open zurück in den Top 20 ist, eröffnet die Rasensaison am Turnier im Londoner Queen's Club. Er trifft zum Auftakt auf Lokalmatador Dan Evans (ATP 70).