Legende: Einmal mehr der beliebteste Spieler Roger Federer. Keystone

Diese Auszeichnung hat Roger Federer für sich gepachtet: Zum 18. Mal in Folge ist der 39-jährige Baselbieter von den Fans zum beliebtesten Profi auf der ATP-Tour gewählt worden. Und dies obwohl der Schweizer in diesem Jahr mit den Australian Open im Januar nur ein Turnier bestritten hatte.

In einer Twitter-Botschaft bedankte sich der Schweizer bei seinen Fans: «Danke an alle Tennisfans, die für mich gevotet und an mich geglaubt haben. Und mich zurück auf der Tour sehen wollen. Ich trainiere hart, um das möglich zu machen. Ich hoffe, ich kann sehr, sehr bald wieder vor euch allen spielen», sagt er.

Federer bedankt sich bei den Fans , Link öffnet in einem neuen Fenster

«Stefan Edberg Sportsmanship Award» für Nadal

Der Serbe Novak Djokovic (33), der die Australian Open und 2 ATP-1000-Turniere gewann, ist zum Jahresabschluss an der Spitze des ATP-Rankings und erhielt den Award als Nummer eins der Männer-Tour. Die US-Open-Champions Mate Pavic und Bruno Soares sind die Nummer 1 im Doppel.

Der Spanier Rafael Nadal (34) wurde nach seinem 13. Triumph bei den French Open mit dem «Stefan Edberg Sportsmanship Award» geehrt.