Djokovic müht sich gegen Cilic in den Halbfinal

Auch Thiem in Paris weiter

Novak Djokovic dreht im Viertelfinal von Paris-Bercy gegen Marin Cilic einen Satzrückstand und siegt 4:6, 6:2, 6:3.

Im Halbfinal trifft Djokovic auf Roger Federer.

Im zweiten Halbfinal kommt es zum Duell Dominic Thiem - Karen Chatschanow.

Als Novak Djokovic im 2. Satz beim Stand von 4:6, 5:2 in Richtung seiner Box schrie war klar, dass sich der Serbe nicht wohl fühlte. Möglicherweise fehlte der neuen Weltnummer 1 etwas, weshalb er seinem Unmut bei seinen Nächsten Luft machte.

Spielerisch hatte sich Djokovic zu diesem Zeitpunkt längst gefangen. Nachdem sich Marin Cilic den umkämpften ersten Durchgang mit 6:4 sichern konnte, schlug Djokovic im 2. Umgang zurück und schaffte mit 6:2 den Satzausgleich.

In den langen Ballwechseln zeigte sich Djokovic fortan sattelfester als sein kroatischer Widersacher. Dennoch war es Cilic, dem im Entscheidungssatz das erste Break gelang. Die Reaktion von Djokovic liess aber nicht lange auf sich warten. Der 31-Jährige schaffte das Rebreak und blieb in der Folge am Drücker.

Die Vorentscheidung führte Djokovic mit einem weiteren Servicedurchbruch zum 5:3 herbei. Nach 2:10 Stunden verwertete Djokovic seinen ersten Matchball zum Sieg. Im Halbfinal bekommt es die Nummer 1 mit Roger Federer zu tun.

Zverev unterliegt Chatschanow klar

In nur 71 Minuten musste sich der an Nummer 4 gesetzte Alexander Zverev dem Russen Karen Chatschanow geschlagen geben. Der Deutsche blieb – geplagt von Rückenproblemen – beim 1:6, 2:6 chancenlos. Zverev gab seine drei ersten Aufschlagspiele ab, zwei davon durch Doppelfehler, und liess sich anschliessend am Rücken behandeln.

Im 2. Durchgang stemmte sich Zverev gegen die drohende Niederlage, mit dem Break zum 2:4 war sein Widerstand aber endgültig gebrochen. Im Halbfinal bekommt es Chatschanow mit Dominic Thiem zu tun. Der an Nummer 6 gesetzte Österreicher schaffte gegen Jack Sock (ATP 23) das Comeback und siegte 4:6, 6:4. 6:4.