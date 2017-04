Auch Titelverteidiger Cilic an den Swiss Indoors

Nach Roger Federer, Stan Wawrinka und Rafael Nadal gab nun auch Titelverteidiger Marin Cilic (ATP 8) seine Teilnahme an den Swiss Indoors in Basel bekannt.

Der Kroate Marin Cilic wird Ende Oktober versuchen, seinen Titel an den Swiss Indoors in Basel zu verteidigen. Nach Roger Federer, Stan Wawrinka und Rafael Nadal ist Cilic der 4. Spieler aus den Top-10, der am ATP-500-Turnier in Basel am Start sein wird.

«Wir freuen uns, dass die Tradition bewahrt wird, wonach der Titelhalter wieder antritt», sagte Turnierdirektor Roger Brennwald. Die Swiss Indoors finden in diesem Jahr vom 23. - 29. Oktober statt.