Auf Federer wartet der «Balljungen-Schreck»

Im Viertelfinal der Swiss Indoors in Basel misst sich Roger Federer mit Adrian Mannarino. Die Balljungen dürften vor dem Franzosen grössere Furcht haben als der «Maestro».

Will Roger Federer (ATP 2) beim Heimturnier in Basel die Halbfinals erreichen, muss er erst die «Hürde» Adrian Mannarino (ATP 28) überspringen. Bislang bekundete der Baselbieter damit keine Mühe: In 4 Duellen mit dem Franzosen behielt er immer die Oberhand – ohne einen einzigen Satzverlust.

« Balljungen haben Priorität, was? Könnt ihr Wimbledon nur mit Balljungen durchführen? »

Für Schlagzeilen sorgte der formstarke Mannarino in diesem Jahr an Wimbledon: Bei seinem Zweitrundensieg über Yuichi Sugita rammte der 29-Jährige einen Balljungen per Bodycheck aus dem Weg.

Mannarino erhielt 8'000 Euro Strafgeld aufgebrummt, auch wenn er seine Unschuld beteuerte und anschliessend provokativ meinte: «Diese Strafe ist ein Witz. Ich konnte ihm einfach nicht ausweichen. Balljungen haben Priorität, richtig? Ich weiss nicht, wer wichtiger ist: Tennisspieler oder Balljungen? Könnt ihr Wimbledon nur mit Balljungen veranstalten?»

Wiederholungstäter Mannarino

Man könnte nun beim Betrachten der beschriebenen Szene in Betracht ziehen, Mannarino zu glauben. Oder zumindest, Gnade walten zu lassen. Könnte, denn: Der nächste Gegner Federers ist ein «Wiederholungstäter»:

Beim Challenger-Turnier in Lexington 2016 wirft ein frustrierter Mannarino nach kassiertem Break das Racket voller Wucht von sich. Nur knapp verfehlt er damit den «Ball Boy».

In einem weiteren Video ist zu sehen, wie Mannarino nach einem Ballwechsel zur Grundlinie hinkt. Dann tritt er in Folge einer unnatürlichen Bewegung mit dem Knie einem heraneilenden Balljungen in die Brustgegend.

Wimbledon-Rempler, Schlägerwurf, Knieattacke: Die Aussetzer Mannarinos sehen Sie hier im Video (Quelle: youtube.com/Nguyen Gia):

Dabei hätte Mannarino dieses Verhalten gar nicht nötig: Er sorgte 2017 auch auf dem Court für Furore: Anfang Oktober schlug er im Halbfinal von Rakuten (ATP-500er) Marin Cilic und scheiterte erst im Endspiel. Zudem stand er auch beim ATP-250-Turnier von Istanbul im Final.

2013: Federer schlägt Mannarino in Basel 2:16 min, vom 21.10.2013

