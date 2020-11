Wawrinka ringt Paul nieder und zieht in die 3. Runde ein

Auf und Ab in Paris-Bercy

Stan Wawrinka (ATP 20) schlägt Tommy Paul (ATP 55) nach fast zweieinhalb Stunden mit 4:6, 7:6 (7:3) und 6:2 und zieht in Paris-Bercy in die 3. Runde ein.

Die Partie war ein stetes Auf und Ab, allein im 2. Satz gab es nicht weniger als 6 Breaks.

Wawrinka trifft nun auf den Russen Andrej Rublew (ATP 8).

Es war wieder einmal so ein typisches Spiel von Stan Wawrinka. Durchs Band ein Auf und Ab, mit dem besseren Ende für den Schweizer. Nach 2:21 Stunden konnte der Lausanner seinen 2. Matchball verwerten und den Einzug in die 3. Runde perfekt machen.

3 Breaks und trotzdem muss Wawrinka ins Tiebreak

Sinnbildlich für das stete Hin und Her gegen den US-Amerikaner Tommy Paul war vor allem der 2. Satz. Wawrinka führte dreimal mit Break, gab den Vorsprung aber jedes Mal wieder aus der Hand – so auch nach einer 40:0-Führung, als während 4 Punkten gar nichts mehr passte.

Legende: Mit Ach und Krach weiter Stan Wawrinka bekundete gegen Tommy Paul viel Mühe, siegte aber dennoch. Keystone

Auch den Umweg über das Tiebreak hätte sich der Schweizer sparen können, erspielte er sich doch beim Stand von 5:3 zwei Satzbälle. Doch Wawrinka zeigte Nerven und es dauerte weitere 25 Minuten, ehe er zu den nächsten Chancen auf den Satzgewinn kam. Schliesslich konnte der Romand den Kopf aus der Schlinge ziehen und die Wende herbeiführen.

Nun gegen den formstarken Rublew

Wawrinka realisierte im Entscheidungssatz 2 weitere Servicedurchbrüche zur definitiven Entscheidung. Insgesamt erspielte er sich 13 Breakchancen und somit 3 weniger als sein Widersacher.

Die Aufgabe im Achtelfinal wird für den Schweizer indes nicht einfacher. Gegner ist mit Andrej Rublew der Aufsteiger des Jahres, der sich in einer beneidenswerten Form befindet. Der 23-Jährige gewann in diesem Jahr in der verkürzten Saison die Turniere von Doha, Adelaide, Hamburg, St. Petersburg und zuletzt Wien.