Roger Federer trifft im ersten Gruppenspiel an den ATP Finals in London auf den Japaner Kei Nishikori (ATP 9).

Für Roger Federer beginnt die 16. Teilnahme an den ATP Finals mit der Partie gegen Kei Nishikori. Ein Gegner, dem er erst am 2. November letztmals gegenüberstand. Im Viertelfinal von Paris-Bercy besiegte Federer damals den Japaner mit 6:4, 6:4. In London duellieren sich der Schweizer und der Japaner am kommenden Sonntag in der Abend-Session um 21 Uhr Schweizer Zeit.

SRF überträgt alle Spiele der ATP Finals live. Die Spiele der Nachmittags-Session sind jeweils um 15 Uhr Schweizer Zeit angesetzt.

1. Gruppenspiele der ATP Finals

Afternoon Session

Evening Session

11.11.

Anderson - Thiem

Federer - Nishikori

12.11.

Zverev - Cilic

Djokovic - Isner



In die andere, von der Weltnummer 1 Novak Djokovic angeführte Gruppe wurden der Deutsche Alexander Zverev (ATP 5), der Australian-Open-Finalist Marin Cilic (ATP 7) und der Amerikaner John Isner (ATP 10) gelost.