Marc-Andrea Hüsler ist am Montag definitiv in die Top 100 der ATP-Weltrangliste aufgestiegen und steht nun auf Platz 99. Der Zürcher, der dank seines Achtelfinals in Bastad 9 Plätze gutmachen konnte, profitiert zudem vom Rückfall von Henri Laaksonen (neu ATP 108) und ist nun die Nummer 1 der Schweiz. Am Dienstag trifft Hüsler an den Swiss Open in Gstaad in der 1. Runde auf Landsmann Dominic Stricker (ab 17:30 live bei SRF).