In Genf will Stricker auf ATP-Stufe endlich wieder gewinnen

Legende: Vor seiner Premiere in Genf Dominic Stricker. Imago Images/NurPhoto/Marco Zac

Am Montag beginnt mit dem Geneva Open eines der letzten Vorbereitungsturniere auf Roland Garros. Mit dabei ist neben Stars wie Novak Djokovic oder Taylor Fritz mit Dominic Stricker auch ein Schweizer.

Der 22-Jährige befindet sich in diesem Jahr nach wie vor auf Formsuche. Seit dem Sieg über Tallon Griekspoor (NED) in der 1. Runde von Basel Ende Oktober 2024 wartet Stricker auf einen Erfolg auf ATP-Stufe. Im Ranking belegt der Berner nur den 233. Rang.

Zum Auftakt gegen Norrie

Immerhin: An seinem letzten Ernstkampf, einem Challenger-Turnier in Italien, konnte sich Stricker erstmals seit 2023 wieder für einen Halbfinal qualifizieren. Dort musste er nach dem 2. Satz allerdings aufgeben.

In Genf, wo Stricker dank einer Wild Card erstmals überhaupt am Start ist, soll es für den Berner auch auf der ATP-Tour endlich wieder bergauf gehen. Startgegner ist der britische Qualifikant Cameron Norrie, der in der Weltrangliste den 90. Platz belegt. Die beiden standen sich in einem professionellen Match noch nie gegenüber.