Am Donnerstag sind die beiden Gruppen für die anstehenden ATP Finals in Turin ausgelost worden.

Legende: Schlägt in Turin als Favorit auf Titelverteidiger Novak Djokovic. Imago/ABACAPRESS

An den am Sonntag beginnenden ATP Finals hat die Weltnummer 1 Novak Djokovic Losglück bekundet – zumindest was die Stärken auf dem Papier betreffen. Der Serbe trifft in der Gruppe Grün auf den Italiener Jannik Sinner (ATP 4), Stefanos Tsitsipas (GRE/ATP 6) und Holger Rune (DEN/ATP 8). Titelverteidiger Djokovic peilt in Turin seinen 7. Finals-Titel an – damit hätte er den alleinigen Rekord vor Roger Federer.

Die Gruppe Rot wird vom Spanier Carlos Alcaraz (ATP 2) angeführt. Er misst sich mit den beiden Russen Daniil Medwedew (ATP 3) und Andrej Rublew (ATP 5) sowie dem Deutschen Alexander Zverev (ATP 7).

Als Ersatzspieler aufgeboten sind Hubert Hurkacz (POL/ATP 9) und Taylor Fritz (USA/ATP 10). Das Saisonend-Turnier dauert eine Woche bis am Sonntag, 19. November.