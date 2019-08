Der Schotte tritt beim Masters in Cincinnati erstmals seit seiner Hüftoperation wieder im Einzel an.

Legende: Fühlt sich bereit für eine Rückkehr im Einzel Andy Murray. imago images

7 Monate nach seiner Hüftoperation wird Andy Murray in Cincinnati sein Einzel-Comeback geben. Der 32-Jährige bekommt es in Ohio in der 1. Runde mit Richard Gasquet zu tun.

Zuletzt war Murray regelmässig im Doppel angetreten. In Cincinnati ist er dank einer Wildcard am Start.

Wawrinka wieder gegen Dimitrov

Ein Freilos zum Auftakt geniesst Roger Federer. Der 38-Jährige kehrt erstmals seit seiner Final-Niederlage in Wimbledon wieder auf die Tour zurück. Danach trifft er auf Matteo Berrettini (ATP 26) oder Juan Ignacio Londero (ATP 57). Dem Italiener Berrettini hatte Federer zuletzt in Wimbledon nur gerade 5 Games überlassen.

Stan Wawrinka startet wie bereits in dieser Woche in Montreal gegen Grigor Dimitrov ins Turnier. Wie Federer befindet er sich in der gleichen Tableauhälfte wie Novak Djokovic, während sich Rafael Nadal in der anderen Hälfte befindet. Die beiden Schweizer könnten gemäss Papierform bereits im Achtelfinal aufeinandertreffen, danach würde Djokovic warten.