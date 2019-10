Die Schweizer figurieren beim ATP-1000-Turnier in der Hälfte des Spaniers. Allerdings ist ihre Teilnahme noch nicht sicher.

Federer und Wawrinka in Nadals Hälfte

Auslosung in Paris-Bercy

Legende: Spielt er in Paris-Bercy? Roger Federer entscheidet nach den Swiss Indoors über eine Teilnahme am nächsten Turnier. Keystone

Roger Federer steht derzeit noch an den Swiss Indoors in Basel im Einsatz. Dort betonte er, dass er seine Teilnahme in Paris-Bercy von seinem Fitnesszustand nach Basel abhängig macht.

Sollte er in Frankreich antreten, bekäme er es nach einem Freilos entweder mit dem Moldawier Radu Albot (ATP 49) oder dem Georgier Nikolos Basilaschwili (ATP 26) zu tun. Gegen Albot hat Federer zuletzt in Basel nur 3 Games abgegeben.

Wie geht es Wawrinkas Rücken?

Wawrinkas Teilnahme ist nach dem Forfait in Basel vor dem Viertelfinal gegen Federer wegen einer Blockade im unteren Rückenbereich ebenfalls unsicher. Der Lausanner hofft, erst am Mittwoch ins Turnier einsteigen zu können.

Sein erster Gegner wäre der Sieger des Duells zwischen dem Kroaten Marin Cilic (ATP 23) und dem Polen Hubert Hurkacz (ATP 35). Im Achtelfinal könnte es zum Duell mit Rafael Nadal kommen.