Der Schweizer kehrt am Mittwoch nach zweimonatiger Tour-Abwesenheit zurück und könnte auf einen alten Bekannten treffen.

Auslosung in Stuttgart

Sein «Comeback-Match» beim ATP-Turnier in Stuttgart wird Roger Federer am Mittwoch gegen Mischa Zverev oder einen Qualifikanten bestreiten. Für den 36-Jährigen ist es der erste Ernstkampf seit dem Zweitrunden-Out in Miami Ende März.

Gegen Zverev hat der 36-jährige Schweizer in fünf Partien noch nie einen Satz verloren. Dennoch könnte der Linkshänder und ausgesprochene Angriffsspezialist auf Rasen durchaus eine anspruchsvolle Aufgabe darstellen. Im Vorjahr hatte Federer überraschend gegen Tommy Haas verloren.

In Stuttgart ist neben Federer kein weiterer Top-10-Spieler am Start.