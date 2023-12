Wawrinka will in Melbourne starten

Legende: Dauert sein Melbourne-Trip 2024 etwas länger? Stan Wawrinka. key/AP Photo/Ng Han Guan

Der Waadtländer (ATP 49) kehrt damit voraussichtlich pünktlich zum 10. Jahrestag seines 1. Grand-Slam-Titels nach Melbourne zurück. Der 38-Jährige hatte letzten Monat beim Turnier in Metz wegen einer Knöchelverletzung aufgeben müssen, erwartet aber, bis zum Turnierbeginn am 14. Januar wieder fit zu sein.

Bei der letzten Austragung der Australian Open Anfang dieses Jahres war Wawrinka in der 1. Runde in 5 Sätzen am Slowaken Alex Molcan gescheitert. Neben seinem Triumph 2014 hat er in Melbourne zwei weitere Male (2015, 2017) die Halbfinals erreicht.

02:34 Video Archiv: Wawrinkas frühes Out 2023 Aus Sport-Clip vom 16.01.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 34 Sekunden.

Stricker und Golubic dabei

Neben dem Lausanner finden auch Dominic Stricker (ATP 94) und Viktorija Golubic (WTA 84) direkt Aufnahme ins Haupttableau.

Rafael Nadal profitiert bei seinem angestrebten Comeback ebenso von einem «geschützten Ranking» wie Marin Cilic, Milos Raonic, Denis Shapovalov, Jennifer Brady, Angelique Kerber oder Naomi Osaka.