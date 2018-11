Roger Federer bekam am Freitag, was er sich am Donnerstagabend nach seinem klaren Sieg gegen Kevin Anderson gewünscht hatte. Er trifft in seinem Halbfinal (am Samstag um 14:45 Uhr live auf SRF zwei und in der Sport App) nicht auf die Weltnummer 1 Novak Djokovic.

Sein Gegner in der O2 Arena heisst Alexander Zverev. Gegen den 21-jährigen Deutschen (ATP 5) hat Federer 3 von 5 Duellen gewonnen. Das letzte vor genau einem Jahr in der Round Robin bei den ATP Finals. Damals siegte Federer in 3 Sätzen.

Für den 37-jährigen Schweizer wird es schon der 15. Halbfinal beim Saisonend-Turnier sein (Bilanz 10:4). In der Vergangenheit gab es einige legendäre Duelle:

2004 – das epische Tiebreak: Titelverteidiger Federer trifft in Houston auf Marat Safin. Federer zieht mit einem 6:3, 7:6 ins Endspiel ein. In Erinnerung bleibt das Tiebreak: Es geht mit 20:18 an den Schweizer, der mit seinem 8. Matchball reüssiert.

2005 – die einmalige Lehrstunde: Federer bekommt es in Schanghai mit Gaston Gaudio zu tun. Und der «Maestro» kennt kein Pardon. Kein einziges Game überlässt er dem Argentinier. Das 6:0, 6:0 ist bis heute die einzige «Brille» in der 48-jährigen Turniergeschichte.

2010 – der grosse Sieg: Federer lässt Novak Djokovic in London beim 6:1, 6:4 keine Chance und schlägt einen Tag später im Final auch Angstgegner Rafael Nadal. Es ist Federers 5. Triumph, und er bezwingt der Reihe nach die Weltnummern 7, 5, 4, 3 und 1.

2014 – das «Cry-Baby-Gate»: In London stehen sich Federer und Stan Wawrinka gegenüber. Der Baselbieter gewinnt in einem Krimi. In Erinnerung bleiben aber der «Cry-Baby»-Zwischenruf von Mirka Federer und ein erzürnter Wawrinka. Federer muss angeschlagen für den Final gegen Djokovic Forfait erklären. Eine Woche später gewinnen er und Wawrinka in Frankreich dennoch den Davis Cup.

2017 – das Undenkbare passiert: Federer ist auf der Zielgeraden seines unglaublichen Comeback-Jahres. Seine Matchbilanz steht bei 52:4, als er auf David Goffin trifft. Gegen den Belgier hat Federer noch nie verloren, alle sehen den Schweizer schon im Endspiel. Doch Goffin legt sein Veto ein und sagt anschliessend: «Das ist der grösste Sieg meiner Karriere!»

