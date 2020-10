Bei Turnier in St. Petersburg

Legende: Stand 2017 im Wimbledon-Halbfinal Sam Querrey. imago images

Nicht einmal der Tennis-Weltverband ATP weiss, wo sich Sam Querrey derzeit aufhält. Der 33-Jährige ist aus St. Petersburg geflohen, nachdem ein Corona-Test positiv ausgefallen war. Beim ATP-500-Turnier kam er deshalb gar nicht erst zum Einsatz.

Für 14 Tage hätten sich Querrey (ATP 49), seine Frau und ihr 8 Monate alter Sohn (beide ebenfalls positiv getestet) in St. Petersburg in Selbstisolation begeben müssen. Querrey habe gemäss Ben Rothenberg von der New York Times einen Anruf von den russischen Gesundheitsbehörden erhalten.

Durch einen Arzt festgestellte Symptome hätten möglicherweise einen Spitalaufenthalt nach sich gezogen. Weil Querrey und seine Familie tatsächlich über leichte Symptome klagten, wollten sie dieses Risiko nicht eingehen. Die Familie verliess Russland daraufhin in einem Privatjet. Sie soll sich in einem aus russischer Sicht «nahegelegenen europäischen Land» befinden.

Die ATP hat sich bereits zum «schwerwiegenden Regelverstoss» geäussert und Ermittlungen aufgenommen. Querrey droht eine Tour-Pause von bis zu 3 Jahren.