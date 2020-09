Am Ende machte es dann doch wieder der «Djoker»: Der serbische Weltrangenlisten-1. buchte in Rom seinen Viertelfinal-Platz mit einem 7:6 (9:7), 6:3 über Landsmann Filip Krajinovic (ATP 29). Zum 14. Mal in Serie steht der 33-Jährige damit in der italienischen Hauptstadt unter den letzten Acht. Nach 2:07 Stunden stand der Sieg für den Favoriten beim ATP-1000-Turnier auf Sand fest.

Dabei war Djokovic alles andere als überzeugend in die Partie gestartet. Er musste 6 Breakbälle abwehren und sich, wie sein Gegner, den Aufschlag einmal abnehmen lassen. Im Tiebreak sah sich Djokovic rasch mit einem 0:3-Rückstand konfrontiert. Nach gelungener Wende vergab der 17-fache Grand-Slam-Sieger einen 1. Satzball mit einem Doppelfehler, ehe er den 1. Durchgang doch noch nach 1:28 Stunden ins Trockene brachte.

Rom-Final live auf SRF Das Endspiel des ATP-1000-Turniers in Rom können Sie am Montag, 21. September ab 17 Uhr live auf SRF zwei und in der SRF Sport App mitverfolgen.

War der 1. Satz noch äusserst umkämpft gewesen, holte sich Novak Djokovic den 2. Durchgang souverän. Nach dem Break zum 2:1 gab «Nole» den Takt an, liess einen weiteren Servicedurchbruch folgen und gestand Krajinovic keine reelle Chance mehr zu. In der nächsten Runde wartet der deutsche Qualifikant Dominik Koepfer (ATP 97).

Nadal weiter problemlos

Nach Djokovic nahm auch Rafael Nadal die Hürde Achtelfinal in Rom. Der spanische Titelverteidiger setzte sich gegen den Serben Dusan Lajovic (ATP 25) souverän mit 6:1, 6:3 durch. Die Weltnummer 2 wackelte bloss im 2. Satz kurz, als sie Lajovic nach einer 4:0-Führung auf 4:3 herankommen liess.

Bereits in seinem 1. Spiel in Rom hatte Nadal überzeugt und nur 2 Games abgegeben – es war sein 1. Spiel nach 6-monatiger Wettkampfpause. Im Viertelfinal trifft Nadal auf den Argentinier Diego Schwartzman (ATP 15).