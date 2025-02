Per E-Mail teilen

Legende: Fiebert mit Alejandro Cerundolo auf der Tribüne – nicht immer zur Freude von Sohn Francisco. X/TennisTemple

Am Dienstag noch musste Vater Alejandro Cerundolo sich ständig hin und her drehen. Beide seine Söhne schlugen zur selben Zeit im Sechzehntelfinal des ATP-250-Turniers in Buenos Aires auf.

So stellte sich Alejandro Cerundolo ganz oben auf die Tribüne bei Sohn Francisco (gegen Luciano Darderi), wagte aber immer wieder einen Blick auf den Nebenplatz, wo Juan Manuel gegen Roman Andres Burruchaga spielte.

Vom Sohn zurechtgewiesen

Nach einem Punktgewinn von Juan Manuel liess sich der Vater zu einem «Hopp Juanma» hinreissen – und wurde von seinem anderen Sohn sogleich mit einem «Halt die Klappe» abgestraft. Auf die Ermahnung des Unparteiischen hin rief Francisco: «Es ist mein Vater!»

Weil beide Cerundolos ihre Partien gewannen, kam es am Mittwoch zum ersten Brüder-Duell auf der ATP-Tour – und das ausgerechnet in der Heimatstadt. Der 26-jährige Francisco (ATP 28) behielt gegen den 3 Jahre jüngeren Juan Manuel (ATP 139) mit 6:2, 6:3 klar die Oberhand.

Legende: Brüderliche Umarmung am Netz Francisco Cerundolo (vorne) und Juan Manuel nach ihrem Direktduell. Getty Images/Marcelo Endelli

Im Viertelfinal wartet kein Geringerer als Alexander Zverev (ATP 2) auf den älteren Cerundolo.

