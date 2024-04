So energiegeladen wie eh und je: Beim ATP-1000-Turnier in Madrid erlebt Rafael Nadal eine Art Wiederauferstehung.

Rafael Nadal hat noch vor seinem 1. Einsatz angekündigt, dass er zum letzten Mal beim ATP-1000-Turnier in Madrid antreten würde. Diese deutliche Aussage kam insofern überraschend, als dass der Spanier sein Karriereende nach der laufenden Saison zuvor jeweils nur sehr vage angedeutet und sich immer ein Hintertürchen offengehalten hatte, um doch noch über 2024 hinaus zu spielen.

Die Organisatoren um Turnierdirektor Feliciano Lopez haben entsprechend reagiert und eine Hommage an Nadal vorbereitet. Ein riesiges Transparent an der Fassade der «Caja Magica» (Deutsch: Zauberkiste) wartet darauf, entrollt und präsentiert zu werden. Im Grundsatz wartet es einfach darauf, bis Nadal in Madrid ausscheidet. Das ist aber – zur kollektiven Überraschung – nach 3 Auftritten des Mallorquiners noch nicht passiert.

Doppelter Härtetest bestanden

Besonders am vergangenen Samstag waren zahlreiche spanische und auch internationale Grössen aus Sport, Unterhaltung und Politik im Stadion zugegen. Sie alle – darunter auch Spaniens König Felipe – wollten den womöglich letzten Auftritt Nadals in der Landeshauptstadt nicht verpassen. Doch Nadal fand gegen Alex de Minaur (AUS/ATP 11) die Magie alter Tage wieder und setzte sich in 2 Sätzen gegen denselben Gegner durch, gegen den er eine Woche zuvor in Barcelona noch chancenlos geblieben war.

Am Montag versetzte der 37-Jährige die «Caja Magica» erneut in ein Tollhaus, als er Pedro Cachin (ARG/ATP 91) nach über 3 Stunden in 3 Sätzen niederrang. Von den körperlichen Problemen, die Nadal in den letzten Wochen und Monaten von den Courts ferngehalten hatten, war nichts zu sehen.

Nicht alles kann man erklären

Auch Nadal selbst kann sich die Geschehnisse der letzten Tage nicht wirklich erklären: «Vor 3 Wochen verlor ich noch gegen jedes Kind in meiner Academy. Und nun spiele und gewinne ich wieder Matches auf der ATP-Tour», so der Spanier nach dem Sieg gegen Cachin.

Und zu seiner physischen Verfassung fügte Nadal an: «Aktuell habe ich nicht das Gefühl, dass dieses Spiel meinem Körper geschadet hat. Mal sehen, wie es am Dienstag aussieht.» Am späten Dienstagabend trifft der Spanier im Achtelfinal auf Jiri Lehecka (CZE/ATP 31).