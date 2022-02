Alexander Zverevs Erstrundenpartie in Acapulco beginnt mitten in der Nacht und endet mit einem hart erkämpften Favoritensieg.

Beim Turnier in Acapulco

Alexander Zverev (ATP 3) hat in einer historischen Nachtschicht in Acapulco den ersten Schritt seiner Mission Titelverteidigung geschafft. Der Deutsche machte um 4:54 Uhr Ortszeit mit einem schwer erschufteten 3:6, 7:6 (12:10), 6:2-Erstrundensieg gegen den US-Amerikaner Jenson Brooksby (ATP 47) den Achtelfinaleinzug perfekt. So spät war noch kein Match auf Tourlevel zu Ende gegangen.

Den bisherigen Rekord hatten Lleyton Hewitt (AUS) und Marcos Baghdatis (CYP) 2008 bei den Australian Open mit einem Ende um 4:34 Uhr aufgestellt. Zverevs Match begann in Mexiko erst kurz nach 1:30 Uhr Ortszeit, da die beiden vorherigen Matches in der Abendsession jeweils die Drei-Stunden-Marke geknackt hatten. Olympiasieger Zverev, der im 111 Minuten dauernden zweiten Satz zwei Matchbälle abwehren musste, trifft nach seinem Erfolg nun auf seinen Landsmann Peter Gojowczyk (ATP 95).