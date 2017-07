Bellier in Gstaad ausgeschieden

Heute, 19:09 Uhr

Antoine Bellier ist in der 1. Runde des ATP-Turniers in Gstaad ausgeschieden. Die Nummer 714 der Welt unterlag dem Franzosen Gleb Sacharow in 2 Sätzen.

Bild in Lightbox öffnen. Verpasste Chance für Antoine Bellier in Gstaad: Dem 20-jährigen Genfer, der dank einer Wildcard im Berner Oberland spielen durfte, gelang gegen den französischen Qualifikanten Gleb Sacharow (ATP 196) kein Exploit. Bellier unterlag in 98 Minuten mit 3:6, 6:7 (8:10). Verpasste Chancen Vor allem dem 2. Satz wird der Romand noch eine Weile nachtrauern. Nachdem er eine 4:1-Führung preisgegeben hatte, musste er ins Tiebreak. Dort machte Bellier aus einem 2:5 zuerst ein 4:5. Dann musste die Begegnung wegen Regens für rund 15 Minuten unterbrochen werden.

Nach Wiederaufnahme stellte Bellier dank zweier Minibreaks auf 6:5 und kam bei eigenem Aufschlag zu einem Satzball. Diesen vergab er mit einem Doppelfehler.

Bei 7:6 und Aufschlag Sacharow liess Bellier eine weitere Möglichkeit zum Satzgewinn aus.

Wenige Minuten später verwertete der Franzose seinen 2. Matchball. Für Bellier war es erst der 2. Auftritt im Hauptfeld eines ATP-Turniers. Vor einem Jahr hatte für ihn in Gstaad ebenfalls die Startrunde Endstation bedeutet.

rek