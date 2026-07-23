Marc-Andrea Hüsler überzeugt bei seinem letzten Turnier als Tennisprofi und trifft jetzt auf Dominic Stricker.

Legende: Steht bei seinem letzten Profiturnier im Viertelfinal Marc-Andrea Hüsler. Freshfocus/Nico Ilic

Die Schweizer Tennisprofis nutzen ihren Heimvorteil beim Challenger-Turnier in Zug. In den Viertelfinals vom Freitag stehen mit Marc-Andrea Hüsler, Dylan Dietrich und Dominic Stricker drei einheimische Spieler. Bereits steht auch fest, dass mindestens ein Schweizer die Halbfinals vom Samstag erreicht. Hüsler (ATP 297), der an den Zug Open sein letztes Karriere-Turnier spielt, trifft in einem Linkshänder-Duell auf Dominic Stricker (ATP 357).

Der Berner gewann am Donnerstagabend gegen den Slowaken Norbert Gombos (ATP 366) 6:1, 6:3. Es war inklusive Qualifikation bereits sein vierter Sieg beim viertgrössten Turnier der Schweiz. Hüsler setzte sich in zwei Sätzen gegen den argentinischen Lucky Loser Juan Bautista Torres (ATP 283) durch.

Dietrich weiter im Hoch

Mit dem Wildcard-Inhaber Dylan Dietrich (ATP 556) spielte sich noch ein 3. Schweizer bis in die Viertelfinals. Nach seinem überzeugenden 6:3, 6:3-Sieg gegen den Spanier Max Alcala Gurri (ATP 181) trifft der beste Spieler der US-amerikanischen Universitätsliga nun auf den Franzosen Harold Mayot (ATP 211). Der letztjährige Finalist setzte sich im Achtelfinal mit 6:4, 6:3 gegen den Basler Mika Brunold (ATP 415) durch.

Wie Qualifikant Brunold verpasste auch Jérôme Kym (ATP 198), der Turniersieger von 2024, die Viertelfinals. Der Aargauer unterlag in der Runde der letzten 16 dem Südafrikaner Philip Henning (ATP 294) mit 5:7, 6:4, 0:6.