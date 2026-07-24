Marc-Andrea Hüsler gewinnt das Schweizer Duell gegen Dominic Stricker bei seinem letzten Tennisturnier der Karriere.

Legende: Spielt bei seinem letzten Karriere-Turnier nochmals gross auf Marc-Andrea Hüsler. Freshfocus/Nico Ilic

Marc-Andrea Hüsler (ATP 297) steht dank einem starken Auftritt im Schweizer Duell zum 2. Mal im Halbfinal des Challenger-125-Turniers von Zug. Der 30-jährige Zürcher, der in der Zentralschweiz sein letztes Turnier als Tennisprofi bestreitet, setzte sich gegen den Berner Dominic Stricker (ATP 357) mit 6:3, 6:2 durch.

Hüsler überzeugte im Linkshänder-Duell insbesondere bei eigenem Aufschlag und liess in der gesamten Partie keine einzige Breakchance zu. Nach lediglich 63 Minuten verwertete der ehemalige Top-50-Spieler seinen 1. Matchball und jubelte im 3. Duell mit Stricker über seinen 2. Sieg. Im Halbfinal vom Samstag trifft Hüsler auf den Deutschen Max Rehberg (ATP 409).

Auch Dietrich im Halbfinal

Mit Dylan Dietrich (ATP 556) steht beim viertgrössten Tennisturnier der Schweiz zudem ein zweiter Einheimischer am Finalwochenende im Einsatz. Der Zürcher, der im Mai sein College-Team von der University of Virginia als MVP mit der besten Einzelbilanz aller College-Spieler zum nationalen Meistertitel geführt hatte, bezwang den Franzosen Harold Mayot (ATP 211) mit 6:3, 6:3.

Dietrich wehrte gegen den letztjährigen Finalisten den einzigen Breakball gegen sich ab und nutzte seinerseits 3 seiner 8 Chancen zu einem Servicedurchbruch. Im Halbfinal trifft der 21-jährige Lokalmatador am Samstag auf den Brasilianer Thiago Seyboth Wild (ATP 276), der vor rund 2 Jahren noch in den Top 60 der Weltrangliste gestanden hatte.