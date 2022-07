Wimbledon-Sieger Novak Djokovic steht auf der Meldeliste der US Open – aber darf er auch tatsächlich teilnehmen?

Vor den US Open: Djokovic droht die nächste Impf-Zitterpartie

Legende: Für ihn geht das Zittern in eine nächste Runde Novak Djokovic. Keystone/AP Photo/Alastair Grant

Novak Djokovic dürfte mit gehemmter Vorfreude auf die US Open (29. August bis 11. September) vorausschauen. Zwar würde sich dem Serben dort die Chance auf den 22. Major-Titel und damit den Gleichstand mit Rafael Nadal bieten, doch einmal mehr könnten Impfregularien dem Serben einen Strich durch die Rechnung machen.

Djokovic steht auf der am Mittwoch veröffentlichten Meldeliste des Turniers, dürfte als Ungeimpfter aber laut aktuellem Stand nicht in der US-Metropole aufschlagen. «Die US Open werden die Position der US-Regierung bezüglich der Einreise ungeimpfter Nicht-US-Bürger respektieren», hiess es vonseiten der Organisatoren.

Droht ein Australien Open 2.0?

Die Einreise ins Land ist bis auf wenige Ausnahmen nur vollständig gegen das Coronavirus geimpften Personen erlaubt. Djokovic hofft weiter auf «positive Nachrichten», wie er in einem serbischen TV-Interview sagte. Bereits im Januar hatte er die Möglichkeit verpasst, seinen Titel in Melbourne zu verteidigen. Nun hat die nächste Hängepartie begonnen – Ausgang offen.