Nach seinem schlagzeilen-trächtigen Australian-Open-Out steigt Novak Djokovic beim ATP-Turnier von Dubai wieder ins Tour-Geschehen ein. Der Serbe hat soeben seine 361. Woche als Nummer 1 der Welt angetreten.

Es könnte seine vorerst letzte sein. Virtuell liegt er bereits jetzt 60 Punkte hinter Thron-Aspirant Daniil Medwedew, der das Turnier in Acapulco bestreitet. Da beide Turniere der Kategorie ATP 500 angehören, werden gleich viele Punkte verteilt. In anderen Worten: Siegt Medwedew in Mexiko, wird er in jedem Fall die neue Nummer 1.

Djokovic: «Er verdient es»

«Es ist in seinen Händen. Er verdient es, die Nummer 1 zu sein», sagte Djokovic zu der Perspektive. «Wenn es in dieser Woche passiert, werde ich der Erste sein, der ihm gratuliert.»

00:42 Video Medwedew: «Muss wohl rund jedes dritte Turnier gewinnen» (engl.) Aus Sport-Clip vom 21.02.2022. abspielen

Medwedew meinte seinerseits: «Diese Chance zu haben, gibt mir positive Energie. Es bedeutet, dass ich in den letzten 365 Tagen gute Arbeit geleistet habe.» Das Feld in Acapulco sei aber stark, und um die Nummer 1 zu sein und zu bleiben, müsse man eben Spiele und Turniere gewinnen.

Das Fernduell gelassen betrachtet Melbourne-Sieger Rafael Nadal: «Das ist der Lauf der Welt. Die Uhr hält nie an.»