Roger Federer hat seinen 1. Match seit gut 5 Wochen gewonnen. Der Schweizer besiegte in Schanghai Daniil Medwedew.

Comeback in Schanghai

Roger Federer schlägt Daniil Medwedew mit 6:4, 4:6, 6:4.

Der Titelverteidiger lässt sich die lange Pause nicht anmerken und spielt auf einem hohen Niveau.

Im Achtelfinal trifft Federer auf den Spanier Roberto Bautista Agut.

Gut 5 Wochen nach seinem Achtelfinal-Out bei den US Open ist Roger Federer beim ATP-1000-Turnier in Schanghai auf die ATP-Tour zurückgekehrt. Und die Weltnummer 2 tat dies erfolgreich: Federer schlug Daniil Medwedew (ATP 22) in einer unterhaltsamen Partie mit 6:4, 4:6, 6:4.

Die Zuschauer bekamen etwas geboten von den beiden Protagonisten, die beide in dieser Saison je drei Turniere gewonnen haben. Das Highlight des Matches war ein Punkt Medwedews beim Stand von 2:2 im 2. Satz. Der Russe gab einem Volley am Netz derart viel Drall mit, dass dieser zurück auf seine Seite sprang. Federer blieb nur anerkennendes Klatschen.

Alle 3 Sätze wurden erst spät entschieden: Im 1. Umgang breakte Federer zum 5:4, im 2. Durchgang Medwedew zum 6:4 und im Entscheidungssatz wieder Federer zum 5:4. Anschliessend servierte der Titelverteidiger den Match gekonnt nach Hause. Den Matchball verwandelte Federer mit einem Ass.

«Musste grossartiges Tennis spielen»

Trotz der langen Pause zeigte Federer ein erfreuliches Niveau. Dieses war auch nötig. Denn Medwedew, der letzte Woche in Tokio triumphiert hatte, verlangte dem Schweizer alles ab. Der 22-Jährige erfreut sich aktuell der Form seines Lebens und konnte immer wieder spektakulär punkten.

«Es war extrem schwierig. Medwedew zeigte, wieso er im Ranking ständig aufwärtsklettert», lobte Federer. Er habe im 3. Satz die ganze Palette seines Spiels ausgepackt, um sich doch noch durchsetzen zu können. «Ich musste am Ende grossartiges Tennis spielen und bin sehr erleichtert, im Turnier angekommen zu sein.»

Die perfekte Serie gegen Bautista Agut

Federer steht nun vor dem 8. Duell mit Roberto Bautista Agut. Der Spanier (ATP 28) gehört zu den absoluten Lieblingsgegnern Federers. Im Head-2-Head steht es 7:0, das Satzverhältnis lautet 16:0.

