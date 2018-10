Der Aufschlag und nicht etwa mangelnde Fitness habe den Unterschied ausgemacht, so der Schweizer nach dem Halbfinal-Aus.

Aus im Halbfinal gegen Borna Coric. Die Titelverteidigung in Schanghai ist für Roger Federer abgehakt. Nach einer Niederlage steht die Analyse im Vordergrund – ein Frage steht im Zentrum:

Zogen die hartumkämpften Partien in dieser Woche zu viel Energieverschleiss mit sich?

Federer: «Möglich. Aber ich lasse dies nicht gelten. Ich muss genug fit, genug ready für den Halbfinal sein. Er war heute ein wenig besser und hat besser serviert. Das ist hier auf diesem schnellen Belag ein wesentlicher Punkt. Er hat verdient gewonnen.»

In der Tat: Coric überzeugte während der ganzen Partie mit seinem Aufschlag. Der 1. Service landete zu fast 80 Prozent im Feld, bei Federer waren es deren 67. «Das war eine der besten Partien, die ich je bestritten habe», so der 21-jährige Kroate. Und: «So gut habe ich noch nie in meinem Leben serviert.»

Nächster Stopp: Basel

Nach einer Woche Pause steht in Basel für Federer die nächste Titelverteidigung an. Wie blickt der 8-fache Champion auf seinen Heimauftritt voraus?

Federer: «Ich bin erstmal froh auf meine Reaktion nach den US Open. Ich habe beim Laver Cup und nun auch hier sehr gut gespielt. Aber indoor hat man nie eine Garantie. Wenn es so schnell geht, ist die Marge immer klein. Ich bin gespannt auf Basel und freue mich riesig.»

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 13:30 Uhr, 13.10.208