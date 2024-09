Alexander Ritschard ist dank dem Triumph beim Challenger-Turnier in Lissabon erstmals in den Top 100 vertreten.

Legende: Erreicht mit 30 Jahren einen Meilenstein Alexander Ritschard. Imago/Zuma Press Wire (Archiv)

Ab Montag befindet sich in der Tennis-Weltrangliste dank Alexander Ritschard (ATP 121) wieder ein Schweizer in den Top 100. Der Zürcher setzte sich im Final des Challenger-Turniers von Lissabon mit 6:3, 6:7 (3:7), 6:3 gegen Raphaël Collignon (BEL/ATP 191) durch. Der 30-Jährige, der von 2018 bis 2022 zwischenzeitlich für die USA angetreten war, behielt im Turnierverlauf in der portugiesischen Hauptstadt gleich 3 Mal im Entscheidungssatz die Oberhand.

14. Schweizer in den Top 100

Dank seinem 3. Titel auf Challenger-Stufe in dieser Saison – und dem 4. insgesamt – gehört der Rechtshänder ab Montag als 99. erstmals in seiner Karriere zu den besten 100 Tennisspielern der Welt. Damit avanciert er zum 14. Schweizer, der diesen Meilenstein erreicht. Ausserdem bringt er sich in eine hervorragende Ausgangslage, bei den Australian Open im Januar erstmals ohne Qualifikation in einem Grand-Slam-Hauptfeld zu stehen.