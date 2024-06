Carlos Alcaraz hat nach seinem Out in Queen's seinen Unmut über die strenger ausgelegten Zeitregeln kundgetan.

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: War gar nicht «amused» Carlos Alcaraz. imago images/Action Plus

Der 25-Sekunden-Timer (als «Shot Clock» bezeichnet), der vorgibt, wann der nächste Ball im Spiel sein muss, beginnt neuerdings fast direkt nach einem Punktgewinn. Früher lief der Countdown erst an, nachdem der Schiedsrichter den Zwischenstand verkündet hatte. «Das ist verrückt. Ich hatte keine Zeit, um meine Routine zu machen», echauffierte sich Carlos Alcaraz im Anschluss an den verlorenen Achtelfinal gegen Jack Draper im Londoner Queen's Club.

Diese Änderung sei schlecht für die Spieler, fügte der Sieger des French Open an. «Wenn du einen langen Punkt spielst oder den Ballwechsel am Netz beendest, hast du sonst Zeit, um zum Handtuch zu gehen oder deine Routine zu machen. Ich frage zum Beispiel immer nach vier Bällen. Heute habe ich mich ständig gehetzt gefühlt.» Der Weltranglistenzweite aus Spanien kündigte an, sich mit der ATP darüber unterhalten zu wollen.

Die frühe Niederlage beim traditionellen Rasenturnier bedeutete für den 21-Jährigen in seiner Vorbereitung auf Wimbledon, wo er als Titelverteidiger antritt, einen Rückschlag.

03:51 Video Archiv: Alcaraz ringt Zverev nieder und triumphiert erstmals in Paris Aus Sport-Clip vom 09.06.2024. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 51 Sekunden.