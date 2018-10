Roger Federer startet in Basel am Dienstagabend

Roger Federer (ATP 3) wird am Dienstagabend ins Hallenturnier in Basel starten. Die Swiss Indoors setzten die Partie des Lokalmatadoren gegen Filip Krajinovic (ATP 35) auf «nicht vor 19:00 Uhr» an. Heisst: Dauern die vorherigen Partien von Daniil Medwedew (ATP 20), John Millman (ATP 36) und Co länger als geplant, verschiebt sich auch Federers Anspielzeit.

Zverev am Mittwoch gegen Haase

Erst am Mittwoch ins Geschehen eingreifen wird die Nummer 2 des Turniers Alexander Zverev (ATP 5). Auf ihn wartet der Niederländer Robin Haase (ATP 47). Die Anspielzeiten der Partien vom Mittwoch sind noch nicht bekannt.