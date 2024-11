Am Sonntag tritt Juan Martin del Potro in Buenos Aires gegen Novak Djokovic an, um sich ein letztes Mal von den Tennisfans in seiner Heimat zu verabschieden. Er hoffe darauf, «wenigstens 2 oder 3 Stunden ein bisschen Ruhe in meinem Bein» zu haben, sagte der 36-Jährige in einem Instagram-Video.

Viele Schmerzen, viele Tabletten

Seinen letzten Profimatch hatte Del Potro Anfang 2022 bestritten, doch körperlich war es schon zuvor bergab gegangen. «Seit ich 31 bin, kann ich nicht mehr richtig rennen. Ich kann keine Treppen mehr steigen. Jeden Tag nach dem Aufstehen muss ich 6 bis 8 Tabletten nehmen» – gegen Schmerzen und Entzündungen, aber auch Angstzustände, wie der Argentinier erklärte.

Er habe 8 Operationen über sich ergehen lassen, führte Del Potro aus, weil er die Schmerzen in seinen Beinen «nicht mehr ertragen» konnte. Zwischen 2018 und 2019 hatte er sich innerhalb von 8 Monaten 2 Mal die rechte Kniescheibe gebrochen. Zum Einsetzen eines künstlichen Kniegelenks könne er sich bislang aber nicht durchringen. «Ich möchte doch einfach nur mein Leben ohne Schmerzen führen.»