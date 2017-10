Del Potro und Cilic im Viertelfinal

Juan Martin Del Potro qualifiziert sich in Basel dank einem 6:4, 6:4-Sieg gegen Julien Benneteau für die Runde der besten Acht. Ebenfalls weiter ist der Titelverteidiger.

Juan Martin Del Potro erreichte an den Swiss Indoors in Basel ohne Probleme die Viertelfinals. Der Argentinier setzte sich gegen den französischen Qualifikanten Julien Benneteau 6:4, 6:4 durch. Am Freitag trifft der Sieger von 2012 und 2013 auf den Spanier Roberto Bautista Agut.

Del Potro musste im ganzen Spiel nur eine Breakchance abwehren, während Benneteau 5 Doppelfehler produzierte.

Der Matchball bei Del Porto - Benneteau 0:12 min, vom 26.10.2017

Auch der Titelverteidiger steht unter den letzten Acht. Marin Cilic schlug im kroatischen Duell Borna Coric mit 6:3, 3:6, 6:3 und trifft nun auf Marton Fucsovics. Der ungarische Qualifikant, der mehrheitlich auf der Challenger-Tour unterwegs ist, spielt mit bereits verdienten knapp 50'000 Euro sein einträglichstes Turnier des Jahres.