Alexander Zverev gibt Auskunft über seine Beziehung zu Roger Federer und die Erwartungen an den Swiss Indoors.

Welche Rolle spielt Federer in Zverevs Leben?

Alexander Zverev muss nicht lange überlegen, als er auf die Freundschaft zu Roger Federer angesprochen wird. «Wir kennen uns sehr gut, verbringen teilweise auch abseits des Platzes Zeit miteinander», gibt der Deutsche preis.

Er sieht den Schweizer an dessen Heimturnier in Basel klar in der Favoritenrolle. Der 21-Jährige geht sogar noch weiter: «Überall wo er spielt, ist er einer der Favoriten.»

Zverev selbst wird am Mittwoch im Einzeltableau ins Turnier in der St. Jakobshalle starten. Sein Gegner in der 1. Runde ist der Niederländer Robin Haase.