Novak Djokovic hat noch nicht genug. In der US-amerikanischen TV-Show In Depth with Graham Bensinger stellt der Serbe klar, dass er in seiner Karriere noch einiges vor hat: «Ich glaube nicht an Limits, ich möchte definitiv noch eine lange Zeit spielen.» Die aktuelle ATP-Weltnummer 1 fühlt sich auch mit bald 33 Jahren weiterhin hochmotiviert und meint: «Vielleicht werde ich noch mit 40 spielen.»

Ich kann die meisten Grand Slams gewinnen und den Rekord für die meisten Wochen auf Platz 1 brechen. Das sind definitiv meine klaren Ziele.

Der aktuelle Australian-Open-Champion will in den verbleibenden Jahren seiner Laufbahn zum erfolgreichsten Spieler bei Grand-Slam-Turnieren aufsteigen. Djokovic gewann in seiner Karriere bisher 17 Mal bei einem der 4 wichtigsten Turniere des Kalenders. Nur Roger Federer (20) und Rafael Nadal (19) triumphierten häufiger bei den Majors.

Ranking nach Wochen an der Weltranglistenspitze 1. Roger Federer (310 Wochen)



2. Pete Sampras (286 Wochen)



3. Novak Djokovic (282 Wochen)



4. Ivan Lendl (270 Wochen)

5. Jimmy Connors (268 Wochen)



6. Rafael Nadal (209 Wochen)





Djokovic will Federer auch den Rekord für die meisten Wochen auf Platz 1 streitig machen: «Ich glaube, dass ich in diesem Sport noch einiges vorhabe. Ich kann die meisten Grand Slams gewinnen und den Rekord für die meisten Wochen auf Platz 1 brechen. Das sind definitiv meine klaren Ziele.»