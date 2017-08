Dimitrov holt ersten Masters-Titel

Grigor Dimitrov hat im Final des ATP-1000-Turniers in Cincinnati Nick Kyrgios in zwei Sätzen bezwungen. Für den Bulgaren ist es der erste Masters-Titel seiner Karriere.

Grigor Dimitrov besiegt Nick Kyrgios im Cincinnati-Final mit 6:3, 7:5.

Der Bulgare gilt nach seinem 3. Titel der Saison als Geheimfavorit für die US Open.

Am Schluss versagten Nick Kyrgios die Nerven. Der Australier, in Cincinnati immerhin für das Out von Rafael Nadal verantwortlich, schenkte Grigor Dimitrov im 2. Satz das entscheidende Break zum 5:6 mit 3 Doppelfehlern.

Dimitrovs Finalsieg war alles andere als gestohlen. Der 26-Jährige zeigte sich taktisch variabler, beweglicher und deshalb vor allem in den längeren Grundlinienduellen klar erfolgreicher. Bei Breakbällen bewies er zudem eine bemerkenswerte Effizienz.

Geheimfavorit für die US Open?

Mit 26 Jahren scheint der Osteuropäer dem Durchbruch so nahe wie noch nie. Er feierte seinen 7. und mit Abstand wichtigsten Titel, den 3. in diesem Jahr. Zunächst verbessert sich der Australian-Open-Halbfinalist wieder in die Top 10. In seiner derzeitigen Form gehört er auch am US Open, das in einer Woche beginnt, zu den Geheimfavoriten.