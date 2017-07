Djokovic beendet die Saison vorzeitig

Es hat sich angekündigt, nun ist es Tatsache: Novak Djokovic wird in diesem Jahr keine Turniere mehr bestreiten. Der Serbe gab das vorzeitige Saisonende auf Facebook bekannt.

Das Seuchenjahr von Novak Djokovic 1:24 min, vom 26.7.2017

Aufgrund einer Knochenprellung im Ellbogen muss Novak Djokovic die Saison vorzeitig beenden.

Djokovic hat in diesem Jahr 10 Turniere gespielt und die Titel in Doha und Eastbourne geholt. 2017 wird sein erstes Jahr ohne Grand-Slam-Titel seit 2009.

Der Serbe wird am Montag erstmals seit über 10 Jahren wieder aus den Top 4 der Weltrangliste fallen. Ende Jahr fällt er aus den Top 10.

«Ich habe eine wichtige Ankündigung zu machen. Ich werde für den Rest des Jahres keine Turniere mehr bestreiten», richtete sich Novak Djokovic via Facebook live vor der offiziellen Medienkonferenz an seine Fans.

«Ich habe mehrere Ärzte um Rat gefragt und alle sind der Meinung, dass ich eine längere Pause brauche. Ich habe jetzt genug Zeit für meine Genesung und werde so schnell wie möglich wieder auf den Platz zurückkehren», fuhr der 30-Jährige fort.

Agassi bleibt Coach

Gleichzeitig kündigte Djokovic an, dass Andre Agassi weiterhin in seinem Betreuerstab bleiben wird. «Er ist auch im nächsten Jahr noch dabei», so Djokovic.