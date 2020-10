Seit dem Viertelfinal-Einzug beim ATP-Turnier in Wien ist klar: Novak Djokovic wird auch zum Jahresende die Nummer 1 sein – zum 6.Mal nach 2011, 2012, 2014, 2015 und 2018. Der Serbe schloss damit zu Pete Sampras auf und übertrumpfte Roger Federer, der von 2004 bis 2007 und letztmals 2009 zum Jahresende an der Weltranglisten-Spitze gestanden hatte.

Noch 19 Wochen bis zum alleinigen Rekord

Ein im Tennis aber noch wichtigerer Rekord könnte Djokovic demnächst auch knacken: die meisten Wochen an der Spitze der Weltrangliste. Seit Juli 2012 gehört diese Bestmarke Federer, als er mit 287 Wochen Sampras abgelöst hatte. Mittlerweile steht der Baselbieter, der im Mai 2018 letztmals die Nummer 1 war, bei 310 Wochen.

Doch Djokovic rückt ihm scheinbar unaufhaltsam näher: Der 33-Jährige steht aktuell bei 292 Wochen. Im März 2021 könnte der Serbe also diesen Meilenstein erreichen. Den Rekord als längste ununterbrochene Nummer 1 dürfte Federer hingegen nicht so schnell verlieren. In dieser Statistik fehlen Djokovic noch 115 Wochen (237:122).