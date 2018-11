Alexander Zverev gewinnt seine 3. Partie in London gegen John Isner mit 7:6 (7:5) und 6:3.

Der Deutsche belegt damit in der Gruppe «Kuerten» den 2. Rang und trifft im Halbfinal am Samstag um 15:00 Uhr auf Roger Federer.

Novak Djokovic hat damit schon vor dem letzten Vorrundenspiel gegen Marin Cilic den Gruppensieg auf sicher und spielt nun gegen Kevin Anderson.

Alexander Zverev hat sich als erster Deutscher seit 15 Jahren für die K.o.-Runde beim Saisonfinale der besten acht Tennisprofis qualifiziert. Der 21-Jährige setzte sich in seinem letzten Vorrundenspiel in London gegen John Isner (USA) nach 1:21 Stunden 7:6 (7:5), 6:3 durch und folgt Gruppensieger Novak Djokovic in den Halbfinal.

Auch Cilic ist draussen

Zverev wehrte im 1. Umgang einen Satzball Isners ab. Im 2. Durchgang realisierte er das entscheidende Break zum 5:3. Für Isner, der aufgrund der kurzfristigen Absage von Rafael Nadal ins Teilnehmerfeld gerückt war, sind die ATP Finals vorbei. Auch Marin Cilic, der am Abend noch auf Djokovic trifft, hat keine Chance auf ein Weiterkommen mehr.

Federer liegt gegen Zverev vorne

Zverevs Gegner im Kampf um den Finaleinzug ist Roger Federer. Die beiden spielten bereits vor einem Jahr an den ATP Finals gegeneinander. Federer gewann in drei Sätzen, Zverev verpasste in der Folge die Halbfinals. Insgesamt führt der Schweizer in den Direktbegegnungen mit dem 16 Jahre jüngeren Hamburger mit 3:2 Siegen.

Die Halbfinals live auf SRF Die Halbfinals der ATP Finals in London gehen am Samstag über die Bühne. 14:45 Uhr: Roger Federer (Sz/2) - Alexander Zverev (De/3)

Roger Federer (Sz/2) - Alexander Zverev (De/3) 21:00 Uhr: Novak Djokovic (Ser/1) - Kevin Anderson (SA/4)

