Novak Djokovic gewinnt gegen Roger Federer in 84 Minuten mit 6:4, 6:4.

Federer begeht 39 unerzwungene Fehler, 20 davon mit der Vorhand.

Nach 5 Finalniederlagen triumphiert der Serbe erstmals in Cincinnati.

Roger Federer muss weiter auf seinen 99. Turniersieg auf der ATP-Tour warten. Der Baselbieter verpasste es in Cincinnati wie bereits in Halle (Final) und Wimbledon (Viertelfinal), seinem Palmarès einen weiteren Titel hinzuzufügen.

Im Endspiel gegen Novak Djokovic (ATP 10) fand Federer nie zu seinem Rhythmus und spielte ungewohnt fehlerhaft. So musste er sich im 1. Satz einmal und im 2. Satz zweimal vom Serben breaken lassen.

Zweimal das verflixte 7. Game

Nach verlorenem Startsatz kam Federer zwar wie aus dem Nichts und dank eines Doppelfehlers von Djokovic zum Break zum 2:0. Doch der 37-Jährige gab den Vorsprung umgehend wieder preis. Und wie schon im 1. Umgang musste er bei 3:3 seinen Service abermals abgeben.

Es war die Vorentscheidung. Denn in der Folge brachte Djokovic den Match nach Hause, ohne dafür gross aufspielen zu müssen. Federer machte ihm das Leben mit weiteren Fehlern leicht – vor allem bei den Returns passte nicht viel zusammen bei der Weltnummer 2.

Bezeichnend war auch der Matchball: Federer setzte nach 84 Minuten eine Vorhand weit ins Seiten-Out. Obendrein wäre sein Ball auch noch zu lang gewesen.

5 Finalniederlagen sind genug

Während Federer mit einer leisen Enttäuschung an die US Open (ab 27. August) reist, schwebt Djokovic nach seinem 70. Karriere-Titel auf Wolke 7. Der Wimbledon-Champion ist jetzt der 1. Spieler, der sämtliche 9 Masters-Turniere mindestens einmal gewonnen hat.

Nach 5 Finalniederlagen in Cincinnati (3 davon gegen Federer) konnte sich der 31-Jährige in Ohio endlich einmal durchsetzen. Neben der Weltnummer 1 Rafael Nadal und Federer wird Djokovic in New York zu den Topfavoriten auf den letzten Grand-Slam-Titel der Saison gehören.

Resultate ATP Cincinnati

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 19.8.18, 22:00 Uhr