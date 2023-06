Nadal nach 20 Jahren nicht mehr in den Top 100

Legende: Historisch schlecht klassiert Rafael Nadal. KeystoneA/P/Asanka Brendon Ratnayake

Während Novak Djokovic nach dem Triumph an den French Open in seine 388. Woche an der Spitze der Weltrangliste geht, gehört der seit Januar verletzte Rafael Nadal nach mehr als 20 Jahren nicht mehr zu den Top 100.

Der 37-jährige Spanier fiel vom 15. auf den 136. Rang zurück. Nadal hatte vor einem Jahr die French Open gewonnen und verlor deshalb 2000 Punkte. Nach seiner Hüftoperation wird er, wenn überhaupt, wohl erst im nächsten Jahr auf die ATP-Tour zurückkehren.

Wawrinka überholt Hüsler

Djokovic, der mit 23 Siegen an Grand-Slam-Turnieren nun vor Nadal alleiniger Rekordhalter ist, überholte im Ranking den Spanier Carlos Alcaraz und den Russen Daniil Medwedew. Bester Schweizer ist neu Stan Wawrinka, der vom 89. auf den 78. Platz vorrückte und Marc-Andrea Hüsler (von 84 auf 82) überholte.

01:29 Video Archiv: Djokovic gewinnt die French Open Aus Sport-Clip vom 11.06.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 29 Sekunden.

Bei den Frauen wird die Weltrangliste weiterhin deutlich von der Polin Iga Swiatek angeführt – die 22-Jährige gewann am Samstag zum dritten Mal Roland Garros. Einen Absturz erlebte die sich in der Krise befindende Jil Teichmann, die 46 Positionen verlor und nur noch den 123. Rang einnimmt. Damit ist sie hinter Belinda Bencic (von 12 auf 13) und Simona Waltert (von 128 auf 107) bloss noch die Nummer 3 der Schweiz.