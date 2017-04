Djokovic zittert sich weiter – Wawrinkas Auftaktgegner steht fest

Novak Djokovic hat bei seinem Auftakt am ATP-1000-Turnier in Monte Carlo nur mit äusserster Mühe ein Ausscheiden vermieden. Stan Wawrinka bekommt es nach einem Freilos mit Jiri Vesely zu tun.

Da kam die Weltnummer 2 noch einmal mit einem blauen Auge davon: Novak Djokovic stand bei seinem Auftakt in Monte Carlo gegen Gilles Simon (ATP 32) kurz vor dem Aus, setzte sich nach über 2:30 Stunden dann aber noch mit 6:3, 3:6, 7:5 durch.

Eine Frage der Effizienz

Dass der Franzose im Schlusssatz an der Sensation roch und beim Stand von 5:4 zum Matchgewinn aufschlug, lag primär an seiner eindrücklichen Quote bei Breakchancen: Simon verwertete 5 von 6 Möglichkeiten zum Servicedurchbruch, während Djokovic seinem Kontrahenten nur bei 6 von 16 Gelegenheiten den Aufschlag abnehmen konnte.

Wawrinka trifft auf Vesely

Stan Wawrinka trifft nach einem Freilos auf Jiri Vesely. Der 1,98 Meter grosse Tscheche besiegte Mischa Zverev mit 7:6 (7:3) und 6:3. Der im Fürstentum an Nummer 3 gesetzte Romand und Vesely standen sich bislang einmal gegenüber. 2014 gewann Wawrinka an den US Open in 3 Sätzen. Zwei Durchgänge wurden allerdings erst im Tiebreak entschieden.