Marc-Andrea Hüsler und Dominic Stricker scheitern im Doppel-Halbfinal an den Swiss Indoors an Wesley Koolhof/Nikola Mektic.

Doppel-Turnier in Basel

Die beiden Schweizer Marc-Andrea Hüsler und Dominic Stricker haben den Finaleinzug im Doppel an den Swiss Indoors in Basel knapp verpasst. Gegen die an Nummer 1 gesetzten Wesley Koolhof (NED)/Nikola Mektic (CRO) musste sich das Schweizer Duo im Halbfinal erst im Match-Tiebreak geschlagen geben.

Die mit einer Wildcard gestarteten Schweizer, die auf dem Weg in den Halbfinal unter anderen die Einzel-Halbfinalisten Ben Shelton (USA) und Arthur Fils (FRA) ausgeschaltet hatten, mussten sich im Startsatz breaken lassen und verloren diesen 4:6.

Im 2. Durchgang gelang Hüsler/Stricker eine Steigerung. Beide Doppel schafften je 2 Breaks, ehe die Schweizer im Tiebreak mit 7:1 den Satzausgleich herbeiführten. Im entscheidenden Match-Tiebreak zogen sie dann aber doch den Kürzeren: Koolhof/Mektic gewannen dieses 10:6 und sicherten sich damit die Finalteilnahme.