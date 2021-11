Novak Djokovic krönt sein Comeback auf der ATP-Tour mit seinem 86. Titel.

Der Serbe schlägt beim ATP-Turnier in Paris-Bercy Daniil Medwedew (ATP 2) mit 4:6, 6:3 und 6:3.

Für die Weltnummer 1 ist es der 37. Titel auf der ATP-1000-Stufe – Rekord.

Anfangs September hatte sich Novak Djokovic die grosse Chance geboten, den Grand Slam perfekt zu machen. Doch der Serbe blieb im Final der US Open chancenlos und unterlag Daniil Medwedew in 3 Sätzen.

Triumph in hochklassigem Final

Nach dieser Niederlage nahm sich Djokovic eine Auszeit und kehrte erst in Paris-Bercy auf die Tour zurück – mit grossem Erfolg. Im Kampf um den Titel in der französischen Hauptstadt nahm er erfolgreich Revanche für den verlorenen Final in New York. Djokovic rang den Russen Medwedew in 2:15 Stunden mit 4:6, 6:3 und 6:3 nieder.

Am Ende eines hochklassigen Spiels musste der Serbe noch einmal einen Umweg gehen, als er zum Matchgewinn aufschlagen konnte, aber prompt das Break zum 5:3 kassierte. Doch die Weltnummer 1 korrigierte diesen Ausrutscher umgehend und brachte den Sieg mit dem 5. Servicedurchbruch ins Trockene.

Alleiniger Rekordhalter vor Nadal

Für Djokovic war es der 1. Sieg auf der ATP-1000-Stufe in diesem Jahr – und der 37. insgesamt. Damit hat er erneut einen Rekord aufgestellt. Er setzte sich in der zweitwichtigsten Turnier-Reihe vor Rafael Nadal (36 Titel) ab. Roger Federer steht bei 28 Titeln.

Schon der Halbfinal-Erfolg über Hubert Hurkacz hatte für eine neue Bestmarke gesorgt: Seit Samstag steht fest, dass Djokovic das Tennis-Jahr bereits zum 7. Mal als Nummer 1 der Welt abschliessen wird. Bislang hatte er in dieser Statistik mit US-Legende Pete Sampras gleichauf gelegen.