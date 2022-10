Stan Wawrinka gewinnt bei den Swiss Indoors seine Achtelfinal-Partie gegen Brandon Nakashima mit 6:4, 5:7, 6:4.

Der Schweizer steht im 2. Satz kurz vor dem Sieg, muss aber einen Umweg nehmen – und kämpft sich doch noch durch.

In den Viertelfinals trifft Wawrinka am Freitag auf den Spanier Roberto Bautista Agut.

Im 2. Anlauf machte es Stan Wawrinka besser: Nachdem der Romand bei 6:4, 5:4 zum Matchgewinn aufgeschlagen hatte und sich im letzten Moment hatte breaken lassen müssen, stand er 38 Minuten später bei 6:4, 5:7, 5:4 am gleichen Punkt. Und dieses Mal liess Wawrinka seinen Gegner nicht mehr ins Spiel zurückkommen. Mit einem Rückhandball gegen den Lauf beendete der Schweizer um 21:22 Uhr diesen unterhaltsamen Match – sehr zu seiner Freude und jener des frenetischen Basler Publikums.

Das entscheidende Break im 3. Satz hatte Wawrinka kurz zuvor zum 5:4 realisiert, als der um 150 Plätze besser klassierte Nakashima einen Rückhandball klar ins Out setzte.

Nakashima schlägt bei letzter Gelegenheit zurück

Zu Beginn hatte Wawrinka wie schon bei seinem Erstrunden-Coup gegen die norwegische Weltnummer 3 Casper Ruud wie aus einem Guss gespielt. Der 37-Jährige war auf bestem Weg, auch den 2. Match ohne Serviceverlust zu überstehen. Doch bei besagtem Aufschlagspiel legte Nakashima doch noch sein Veto ein. Während der Amerikaner gegen Ende des 2. Satzes aufdrehte, baute Wawrinka etwas ab. Die Folge war der Satzverlust für den Doppel-Olympiasieger von 2008.

Es ist Wawrinka aber hoch anzurechnen, dass er sich dadurch nicht entmutigen liess und seine berühmten Kämpferqualitäten einmal mehr an den Tag legte. In einem ausgeglichenen Entscheidungssatz spielte der dreifache Grand-Slam-Gewinner ganz zum Schluss noch einmal seine ganze Erfahrung aus. Mit Erfolg.

Wieder der Dank ans Publikum

Wawrinkas Dank nach dem Match ging wie schon am Dienstag ans Publikum. Dieses sei nach dem Verlust des 2. Satzes verantwortlich dafür gewesen, dass er den Kopf nicht habe hängen lassen. «Vor Heimpublikum zu spielen, ist einmalig», sagte Wawrinka.

In den Viertelfinals trifft Wawrinka am Freitag auf den Spanier Roberto Bautista Agut (ab 18:50 Uhr live auf SRF zwei). Die Nummer 22 der Welt setzte sich in zwei Sätzen gegen den Schotten Andy Murray durch. Im Head-to-Head zwischen diesen beiden Spielern steht es 1:1. «Das wird mit Sicherheit ein schwieriger Match, denn er spielt hier in Basel immer gut. Ich muss mich gut erholen, damit ich am Freitag bereit bin», blickte Wawrinka auf die nächste Runde voraus.