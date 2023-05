Legende: Die Rückhand ist sein Lieblingsschlag Jan-Lennard Struff. Imago/Zuma Wire

«Es ist verrückt. Das hätte ich nie erwartet.» So richtig fassen konnte Jan-Lennard Struff seine «unglaubliche Woche» in Madrid auch nach dem grössten Sieg seiner Karriere nicht – seine prominenten Fans bejubelten den ungewöhnlichen Erfolgslauf dafür umso mehr.

Alexander Zverev und Mats Hummels freuten sich auf Instagram über Struffs ersten Final-Einzug an einem ATP-1000-Turnier. Boris Becker würdigte den Mann aus Warstein im Sauerland gar mit den Worten: «Struffi, du bist eine Maschine!!!»

Struff kann sich die Ecke aussuchen

«Verrückt» war vor allem, dass Struff am selben Turnier zweimal auf denselben Spieler traf: In der Qualifikation war er eigentlich gegen Aslan Karazew (RUS) ausgeschieden, rückte dann als «Lucky Loser» nach – und schlug Karazew im Halbfinal mit dem 5. Matchball.

Vom Challenger- ans 1000er-Turnier

Für Struff geht auch eine Leidenszeit zu Ende. Letztes Jahr war er nach einem Zehenbruch aus den Top 100 des Rankings geflogen. Er tummelte sich an Challenger-Turnieren, etwa in Zug, wo er nicht über die 2. Runde hinauskam. Nun wird er mindestens auf Rang 28 vorstossen. So gut war der 33-Jährige noch nie platziert.

Sollte er seinen ersten Turniersieg auf der ATP-Tour überhaupt feiern, würde er sogar Olympiasieger Zverev (ATP 22) als Deutschlands bestklassierter Spieler ablösen. Dazu ist allerdings ein nochmaliger Exploit nötig: Es wartet kein Geringerer als US-Open-Sieger Carlos Alcaraz.

Grosser Match in Wimbledon

Chancenlos dürfte Struff nicht sein: Immerhin hat er den Spanier letztes Jahr in Wimbledon in einen 5. Satz gezwungen – und 2021 an den French Open gar in 3 Sätzen gewonnen. Alcaraz war damals allerdings erst 18 Jahre alt und stand am Anfang seiner kometenhaften Karriere.

Struff über die Duelle mit Alcaraz (engl.)

Mit Spanien verband Struff bislang wenig. Keinen seinen bislang 20 Finals (Stufe ATP und Challenger, Einzel und Doppel) bestritt er in Spanien. Seine Lieblingsturniere sind Rom und Miami. Anhänger von Real Madrid muss der Dortmund-Fan im Falle eines Triumphes über Alcaraz ja nicht gerade werden. Aber vielleicht verlegt er sich kurzfristig von seinem Lieblingsessen Pizza auf Tapas.