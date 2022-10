Stan Wawrinka kämpft am Freitag an den Swiss Indoors um den Halbfinal-Einzug. Die Aufgabe ist schwer, aber nicht unlösbar.

Legende: Verzückt er das Basler Publikum auch am Freitag? Stan Wawrinka. Marc Schumacher/freshfocus

Das ATP-Turnier in Basel und Stan Wawrinka: Eine Liebesgeschichte war es über die letzten 15 Jahre gesehen nicht wirklich. Noch sind die letzten Kapitel aber nicht geschrieben, ein Happy End ist weiter möglich, und der 37-jährige Romand ist auf bestem Wege dazu.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie den Viertelfinal an den Swiss Indoors zwischen Stan Wawrinka und Roberto Bautista Agut am Freitag live auf SRF zwei und in der Sport App. Das Spiel beginnt nicht vor 19:00 Uhr.

Wawrinkas Coup in der 1. Runde gegen die Weltnummer 3 Casper Ruud löste am Rheinknie eine Welle der Euphorie aus. Die elektrisierende Atmosphäre in der St. Jakobshalle half «Stan the Man» dann auch am Donnerstag, das Momentum im Duell mit dem sehr agilen Brandon Nakashima (USA/ATP 44) zurückzugewinnen und den Match nach 2:12 Stunden doch noch für sich zu entscheiden.

Schliessen 03:20 Video 1. Runde: Wawrinka eliminiert Ruud Aus Sport-Clip vom 25.10.2022. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 20 Sekunden. 01:03 Video 2. Runde: Wawrinka bodigt Nakashima Aus Sport-Clip vom 27.10.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 3 Sekunden.

An der Unterstützung des Publikums wird es Wawrinka mit Bestimmtheit auch am Freitag im Viertelfinal gegen Roberto Bautista Agut nicht fehlen. Doch der grosse Support allein wird es für den Schweizer gegen die spanische Weltnummer 22 kaum richten. Das sind die Schlüssel für Wawrinka zum Erfolg gegen Bautista Agut:

Viele gute erste Aufschläge

Das Spiel gegen Nakashima hat gut aufgezeigt, wie wichtig der Service für Wawrinka ist, vor allem bei wichtigen Punkten. Als der 1. Aufschlag zum Ende des 2. Satzes nicht mehr kam, kassierte der Schweizer gegen den US-Amerikaner prompt 2 Breaks in Serie. Wawrinkas Viertelfinal-Gegner Bautista Agut ist nicht bekannt dafür, viele Geschenke zu verteilen. Entsprechend wichtig wird es für den Waadtländer sein, durch den Aufschlag regelmässig zu «Gratispunkten» zu kommen.

Schnelle und möglichst frische Beine

Der Dreisatz-Erfolg gegen Nakashima hat Wawrinka einige Körner gekostet. Zeit zur Erholung bleibt nur wenig. Entsprechend stellt sich die Frage, wie frisch der Schweizer am Freitag zum Viertelfinal erscheint. Klar ist: Will Wawrinka gegen Bautista Agut bestehen, wird er viel und schnell laufen müssen, speziell in den Return-Games. Der 34-jährige Spanier weiss die Bälle gut zu verteilen, ohne dabei viele Fehler zu begehen.

Steigendes Selbstvertrauen

In der Vergangenheit haben wir zuhauf erlebt, wie Wawrinka aufdrehen kann, wenn er erstmal in einen «Flow» kommt und den Ball so richtig zu spüren beginnt. Die beiden Siege in Basel gegen den Top-3-Spieler Ruud und den aufstrebenden Nakashima dürften das Selbstvertrauen des Schweizers erhöht haben. Ein guter Einstieg ins Duell mit Bautista Agut würde Wawrinka zusätzliche Sicherheit verleihen.

03:02 Video Wawrinka: «Vor Heimpublikum zu spielen, ist einmalig» (franz.) Aus Sport-Clip vom 27.10.2022. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 2 Sekunden.