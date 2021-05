Legende: Trifft am Mittwoch in Madrid auf sein Idol. Carlos Alcaraz. imago images

Wütet nicht gerade Corona, ist bei den meisten Jungen am 18. Geburtstag eine zünftige Party angesagt. Carlos Alcaraz dagegen wird seinem grossen Tag am Mittwoch in Madrid auf dem Tennis-Platz stehen – gegen Rafael Nadal.

«Für mich geht ein Traum in Erfüllung», erklärte Carlos Alcaraz deshalb am Montag voller Vorfreude. «Man sagt immer, der 18. Geburtstag sei speziell. Aber 18 zu werden und vor Heimpublikum gegen den besten Tennis-Spieler aller Zeiten zu spielen, macht den Tag ganz besonders.»

Zahlen wie Nadal

Besonders ist aber auch Alcaraz selber, der seit Längerem als nächster spanischer Anwärter auf die vordersten Plätze in der Tennis-Welt angesehen wird.

Im Februar 2020 gewann Alcaraz als erster Spieler mit Jahrgang 2003 ein Spiel auf der ATP-Tour.

Seit der Wiederaufnahme der ATP-Tour nach Corona hat der Teenager fast 200 Plätze gutgemacht (von 310 auf 120).

In Madrid wurde er mit seinem Erstrunden-Sieg über Adrian Mannarino zum jüngsten Sieger in der spanischen Hauptstadt. Er löste damit sein Idol Nadal ab. Hat die Zukunft also schon jetzt begonnen?