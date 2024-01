Legende: Kehrt auf die grosse Bühne zurück Rafael Nadal. Keystone/Tertius Pickard

Sie standen sich bereits in Grand-Slam-Endspielen gegenüber, nun kommt es in der 1. Runde des ATP-250-Turniers von Brisbane (AUS) zum Kracher zwischen Rafael Nadal und Dominic Thiem. Es ist das Duell der aktuellen Weltnummern 672 und 98.

«Comebacker» gegen «Form-Suchenden»

Dass die beiden so weit hinten klassiert sind, rührt daher, dass Nadal nach fast einjähriger Verletzungspause sein Comeback gibt und der Österreicher nach wie vor um den Anschluss kämpft.

Es ist die insgesamt 16. Begegnung zwischen den beiden, Nadal hat 9 davon gewonnen. Darunter waren packende Duelle, so zum Beispiel der US-Open-Viertelfinal 2018, als sich Nadal in 5 Sätzen durchsetzen konnte. Auch die beiden Aufeinandertreffen in Major-Finals – 2018 und 2019 in Paris – gingen an den Mallorquiner.

Gemeinsame Trainings-Einheit

Waren die beiden damals auf der Höhe ihres Schaffens, ist nicht ganz klar, was das jeweilige Gegenüber am Dienstag in Brisbane erwarten wird. Einige Indizien dürften sie aber haben: Nadal und Thiem haben im Vorfeld des Turniers zusammen trainiert.

